Татарстан возглавил список регионов по числу контрактников

Точное число подписавших контракты с Минобороны не раскрывается. В республику приезжают заключать контракты жители других регионов и иностранцы. Оперативный штаб связывает популярность службы с высокими выплатами (до 2 миллионов рублей) и быстрой процедурой оформления документов.
В Татарстане с 2 сентября единовременная выплата для желающих заключить контракт составила 2 млн рублей.
В середине августа в Альметьевске выплаты за привлечение контрактников увеличили до 200 тысяч рублей. В остальных регионах республики эта сумма составляет 100 тысяч рублей.