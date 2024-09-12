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Татарстан возглавил список регионов по числу контрактников

Татарстан занял первое место среди регионов по количеству контрактников, сообщает Telegram-канал оперативного штаба республики.

Точное число подписавших контракты с Минобороны не раскрывается. В республику приезжают заключать контракты жители других регионов и иностранцы. Оперативный штаб связывает популярность службы с высокими выплатами (до 2 миллионов рублей) и быстрой процедурой оформления документов.

В Татарстане с 2 сентября единовременная выплата для желающих заключить контракт составила 2 млн рублей.

В середине августа в Альметьевске выплаты за привлечение контрактников увеличили до 200 тысяч рублей. В остальных регионах республики эта сумма составляет 100 тысяч рублей.