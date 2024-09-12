Татарстан возглавил список регионов по числу контрактников

Точное число подписавших контракты с Минобороны не раскрывается. В республику приезжают заключать контракты жители других регионов и иностранцы. Оперативный штаб связывает популярность службы с высокими выплатами (до 2 миллионов рублей) и быстрой процедурой оформления документов.