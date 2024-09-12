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Три лайфхака спасут волгоградцев от телефонных мошенников

Полиция рассказала волгоградцам о способах противостояния аферистам.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные аферисты становятся все более изобретательными. Жители Волгоградской области теряют миллионы, попадаясь на самые разные схемы обмана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, есть три лайфхака, которые помогут уберечь свои деньги и избежать неприятностей.

— Самый эффективный метод борьбы с телефонными мошенниками — это информирование и обучение граждан. Необходимо рассказывать людям о возможных схемах обмана и способах защиты от них, — советуют стражи порядка.

Второй метод — установить антиспам-фильтр на телефон и тем самым снизить число нежелательных звонков. Также можно проверять номера в специальных программах. Еще один способ — использование двухфакторной аутентификации как дополнительный уровень защиты.

Если вы стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться в правоохранительные органы.