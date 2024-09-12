Три лайфхака спасут волгоградцев от телефонных мошенников

Телефонные аферисты становятся все более изобретательными. Жители Волгоградской области теряют миллионы, попадаясь на самые разные схемы обмана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, есть три лайфхака, которые помогут уберечь свои деньги и избежать неприятностей.