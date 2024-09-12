Увидела много нулей: бухгалтер из Омска выиграла в лотерею 1 миллион рублей

«На мой победный тираж я взяла сразу 15 билетов, купила первые из пачки. Один выиграл миллион, ещё были призы по 100 и 200 рублей. В день розыгрыша я смотрела передачу, но цифры в билетах не зачеркивала, решила, что все равно получу СМС, если что-то выиграю. А потом я пошла по делам и уже на остановке получила сообщение о выигрыше, где увидела много нулей. Я была в шоке, не ожидала такого, а когда рассказала маме, мы плакали вместе», — поделилась историей счастливица.
Галина начала играть в лотерею примерно четыре месяца назад, когда увидела «Мечталлион» в магазине: «Обычно беру по 2−3 лотерейки, но, если честно, никогда не верила, что выиграю. Когда на этот тираж билеты покупала, даже подумала, что это мои последние билеты. А тут такая судьба! Не надо отчаиваться, надо верить. Я всем этого желаю».
Победительница поделилась, что выигрыш пришёлся очень кстати: «Мне повезло, эти деньги мне очень нужны».