Увидела много нулей: бухгалтер из Омска выиграла в лотерею 1 миллион рублей

«На мой победный тираж я взяла сразу 15 билетов, купила первые из пачки. Один выиграл миллион, ещё были призы по 100 и 200 рублей. В день розыгрыша я смотрела передачу, но цифры в билетах не зачеркивала, решила, что все равно получу СМС, если что-то выиграю. А потом я пошла по делам и уже на остановке получила сообщение о выигрыше, где увидела много нулей. Я была в шоке, не ожидала такого, а когда рассказала маме, мы плакали вместе», — поделилась историей счастливица.