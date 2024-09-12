Джон Бон Джови отговорил женщину от прыжка с моста во время съемок клипа

Рок-музыкант Джон Бон Джови спас женщину, собирающуюся спрыгнуть с моста в реку, во время съемок клипа на трек Bon Jovi «The People’s House» в Нэшвилле.
Полиция городского метрополитена в своих соцсетях поделилась видео, на котором артист убеждает женщину, свисающую с пешеходного моста имени Джона Сайгенталера над рекой Камберленд, перейти в безопасное место.
Начальник полиции Джон Дрейк похвалил Джона за быстрые действия и заявил: «Мы все должны помогать друг другу быть в безопасности».
В 2006-м Бон Джови основал фонд JBJ Soul Foundation, занимающийся проблемами нищеты и голода среди семей США.
В июне Bon Jovi выпустили первый за четыре года альбом Forever.