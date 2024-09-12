Воронежский губернатор поздравил с днем рождения народную артистку РФ Екатерину Молодцову

— Дорогая наша народная артистка! Вы посвятили себя очень важному и душевному делу — прославлению русской песни и народного творчества. Восхищаюсь Вашим талантом, задором, обаянием. Культурное достояние Воронежской области — это точно про Вас. Кстати, когда встал вопрос о назначении профильного советника губернатора, без раздумий выбрал Вашу кандидатуру. За Ваше творчество и всю Вашу жизнь искренне говорю «браво!». Желаю счастья, вдохновения, здоровья и энергии, ведь фамилия у Вас соответствующая! — написал Александр Гусев.