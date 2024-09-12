Воронежский губернатор поздравил с днем рождения народную артистку РФ Екатерину Молодцову

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале поздравил с днем рождения народную артистку Российской Федерации Екатерину Молодцову. Глава региона пригласил всех присоединиться к поздравлениям в адрес Екатерины Михайловны.
— Дорогая наша народная артистка! Вы посвятили себя очень важному и душевному делу — прославлению русской песни и народного творчества. Восхищаюсь Вашим талантом, задором, обаянием. Культурное достояние Воронежской области — это точно про Вас. Кстати, когда встал вопрос о назначении профильного советника губернатора, без раздумий выбрал Вашу кандидатуру. За Ваше творчество и всю Вашу жизнь искренне говорю «браво!». Желаю счастья, вдохновения, здоровья и энергии, ведь фамилия у Вас соответствующая! — написал Александр Гусев.
Справка РИА «Воронеж»
Народная артистка Российской Федерации, почетный гражданин города Воронежа Екатерина Молодцова стояла у истоков создания отделения сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Сегодня выпускники колледжа работают в Воронежском государственном академическом русском народном хоре имени Массалитинова, коллективе «Воронежские девчата», ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также в других российских коллективах.
Екатерина Молодцова — певица с выдающимися вокальными данными, автор нескольких сборников песен и частушек. Ученица Марии Мордасовой. Сотрудничает с оркестром русской народной музыки имени Осипова. Екатерина Михайловна в основном исполняет песни на стихи своего мужа Геннадия Молодцова и композитора Юрия Воронцова.
В сентябре 2024 года губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о награждении Екатерины Молодцовой почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм».