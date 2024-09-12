В Ростове-на-Дону подписано соглашение о сотрудничестве между ВТБ и РГЭУ (РИНХ)

— Мы заинтересованы в сотрудничестве с одним из ведущих вузов Юга России, выпускающим специалистов по финансово-экономическим специальностям. Партнерство с ключевыми учебными заведениями страны для нас сегодня один из стратегических приоритетов. Считаем это долгосрочным вкладом в будущее банковской сферы и экономики государства. В рамках нашего взаимодействия с вузом студенты профильных специальностей смогут ближе познакомиться со спецификой работы в банке, обучаться и перенимать опыт у лучших специалистов, применять свои знания на практике во время стажировок, а потом начать карьеру в сфере финансов, — отметил единый бизнес-лидер банка ВТБ в Ростове-на-Дону — вице-президент Юрий Авдеев.