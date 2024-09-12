За майнинг в гараже житель Иркутского района выплатит почти 780 тысяч рублей

Постоянный гул мешал жителям поселка Еловый Иркутского района. Они обратились за помощью, энергетики начали проводить проверку и выявили, что в гараже оборудована криптоферма. Дело отправилось в районный суд. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскэнергосбыте.
Специалисты подтвердили, что из помещения постоянно исходил шум, который характерен для майнинга. Помимо этого тепловизор показывал, что внутри достаточно высокая температура. Выяснили, что расход электроэнергии каждый месяц был намного выше нормы. Для сравнения, в нежилом гаражном боксе использовалось электроэнергии столько же, сколько используют люди в трех или четырех благоустроенных домах.
При рассмотрении дела суд выявил, что нарушитель проходит свидетелем по одному делу, а его родственник — потерпевшим. Из материалов следует, что они оборудовали майнинг-ферму в гараже и установили туда 17 асиков, которые позже похитили неизвестные.
— Из-за вновь открывшихся обстоятельств, суд ожидаемо встал на сторону энергетиков. Теперь владелец майнинговой фермы в гараже должен вернуть в энергосистему Приангарья почти 780 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.
На суд ответчик не пришел, однако подал апелляцию. Он аргументировал высокий расход электроэнергии тем, что делает ремонт. Однако суд не поверил в эту историю и не дал опротестовать приговор.