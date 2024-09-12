За майнинг в гараже житель Иркутского района выплатит почти 780 тысяч рублей

Специалисты подтвердили, что из помещения постоянно исходил шум, который характерен для майнинга. Помимо этого тепловизор показывал, что внутри достаточно высокая температура. Выяснили, что расход электроэнергии каждый месяц был намного выше нормы. Для сравнения, в нежилом гаражном боксе использовалось электроэнергии столько же, сколько используют люди в трех или четырех благоустроенных домах.