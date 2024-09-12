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В Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В эти выходные, 14 и 15 сентября, в Уфе с 09:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает администрация Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На ярмарках уфимцы смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

14 сентября:

по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Мусы Джалиля); перед Дворцом спорта; перед Дворцом Орджоникидзе; перед Дворцом молодежи; на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; по ул. Мушникова (бульвар Баландина); по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

15 сентября:

на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; перед Дворцом спорта; по ул. Мушникова (бульвар Баландина); по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

Кроме того, на время проведения ярмарки с 07:00 до 16:00 14 сентября в Демском районе перекроют улицу Правды (от Таллинской до Новороссийской).

торговля
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сельское хозяйство