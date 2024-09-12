В Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках уфимцы смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.
14 сентября:
по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Мусы Джалиля); перед Дворцом спорта; перед Дворцом Орджоникидзе; перед Дворцом молодежи; на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; по ул. Мушникова (бульвар Баландина); по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.
15 сентября:
на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; перед Дворцом спорта; по ул. Мушникова (бульвар Баландина); по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.
Кроме того, на время проведения ярмарки с 07:00 до 16:00 14 сентября в Демском районе перекроют улицу Правды (от Таллинской до Новороссийской).