В Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Мусы Джалиля); перед Дворцом спорта; перед Дворцом Орджоникидзе; перед Дворцом молодежи; на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; по ул. Мушникова (бульвар Баландина); по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.