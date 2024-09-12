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К Ростовской области постепенно подбирается бабье лето

В течение недели температура воздуха в Ростовской области будет достигать +25−31 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Бабье лето постепенно приходит в Ростовскую область, однако ярко выраженного перепада температур еще не было.

Отметим, что с конца августа и до второй декады сентября днем в регионе было достаточно тепло. Также, по данным Гидрометцентра, с 12 до 18 сентября в светлое время суток в среднем стоит ожидать от +25−31 градуса.

При этом по ночам столбики термометров в указанный период будут опускаться до +10−19 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус напомнил «КП — Ростов-на-Дону», что бабьим летом называется возвращение теплой и сухой погоды после наступления осенних холодов.