К Ростовской области постепенно подбирается бабье лето

Бабье лето постепенно приходит в Ростовскую область, однако ярко выраженного перепада температур еще не было.
Отметим, что с конца августа и до второй декады сентября днем в регионе было достаточно тепло. Также, по данным Гидрометцентра, с 12 до 18 сентября в светлое время суток в среднем стоит ожидать от +25−31 градуса.
При этом по ночам столбики термометров в указанный период будут опускаться до +10−19 градусов.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус напомнил «КП — Ростов-на-Дону», что бабьим летом называется возвращение теплой и сухой погоды после наступления осенних холодов.