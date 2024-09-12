Новая магнитная буря обрушится на Воронежскую область

Уже сегодня вечером, 12 сентября, стоит ждать очередных возмущений на солнце.
Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, предполагают, что магнитная буря начнется уже в 12 часов, сначала возмущения будут небольшими, согласно профессиональной классификации, буря начнется с уровня G1. Наибольшую интенсивность возмущения приобретут к трем часам ночи, в тот момент буря достигнет уровня G2, то есть будет средней по мощности. А с 6 часов утра 13 сентября магнитный фон будет постепенно успокаиваться.
Напомним, что на текущей неделе воронежцы уже пережили магнитную бурю, она также была средней интенсивности. Магнитные бури негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей — могут возникать перепады давления, головные боли.