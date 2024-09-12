Новая магнитная буря обрушится на Воронежскую область

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, предполагают, что магнитная буря начнется уже в 12 часов, сначала возмущения будут небольшими, согласно профессиональной классификации, буря начнется с уровня G1. Наибольшую интенсивность возмущения приобретут к трем часам ночи, в тот момент буря достигнет уровня G2, то есть будет средней по мощности. А с 6 часов утра 13 сентября магнитный фон будет постепенно успокаиваться.