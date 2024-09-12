Детям из многодетных и малообеспеченных семей помогли собраться в школу волонтеры ОНПЗ

«Каждый год Омский НПЗ оказывает помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе больше всего. Это дети из малообеспеченных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы намерены продолжать эту добрую традицию, чтобы школьники могли начать новый учебный год с хорошим настроением. Надеюсь, что канцелярские принадлежности, собранные сотрудниками нашего завода, станут дополнительным стимулом для успехов в учебе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.