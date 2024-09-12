Детям из многодетных и малообеспеченных семей помогли собраться в школу волонтеры ОНПЗ

На предприятии состоялась благотворительная акция «Семья помогает семье». Сотрудники Омского НПЗ собрали средства для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры передали школьные наборы для учеников младших классов и средней школы, а затем передали их детям.
«Омский НПЗ — надежный социальный партнер правительства Омской области. В этом году предприятие уже традиционно поддержало благотворительную акцию. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили наборы письменных принадлежностей. Это реальная помощь, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным и мог с радостью начать новый учебный год», — прокомментировала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Акция «Семья помогает семье» является частью волонтерской программы, действующей на ОНПЗ с 2017 года. Волонтеры предприятия регулярно участвуют в благотворительности. И как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, эту традицию намерены продолжать.
«Каждый год Омский НПЗ оказывает помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе больше всего. Это дети из малообеспеченных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы намерены продолжать эту добрую традицию, чтобы школьники могли начать новый учебный год с хорошим настроением. Надеюсь, что канцелярские принадлежности, собранные сотрудниками нашего завода, станут дополнительным стимулом для успехов в учебе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Омский НПЗ регулярно участвует в благотворительности. В прошлом году сотрудники предприятия высадили крупномерные сосны в Советском парке, а также участвовали в проведении Дня донора, а этой весной заложили аллею сибирских абрикосов у Успенского собора.