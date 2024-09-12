Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский участвует в СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский участвует в спецоперации. В зону СВО он отправился в скором времени после отставки с поста главы города-курорта, об этом «КП»-Кубань сообщили в окружении Копайгородского.
Известно, что на СВО он ушел добровольцем. Сейчас экс-мэр Сочи служит в Луганской народной республике на офицерской должности.
Напомним, Алексей Копайгородский имеет военное образование. В 2008 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации».