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Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский участвует в СВО

Бывший мэр Сочи ушел на СВО после отставки.

Источник: телеграм-канал Алексея Копайгородского

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский участвует в спецоперации. В зону СВО он отправился в скором времени после отставки с поста главы города-курорта, об этом «КП»-Кубань сообщили в окружении Копайгородского.

Известно, что на СВО он ушел добровольцем. Сейчас экс-мэр Сочи служит в Луганской народной республике на офицерской должности.

Напомним, Алексей Копайгородский имеет военное образование. В 2008 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации».