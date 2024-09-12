МЧС об итогах купального сезона в Татарстане: «Родители, учите детей плавать»

Представитель ведомства также рассказала, что в этом году в республике увеличилось количество мест для пляжного отдыха. Их стало 66, тогда как в прошлом году было всего 34 пляжа. В текущем году функционировало 60 пляжей. Среди них 50 городских пляжей, 7 на территориях баз отдыха, один на территории санатория и два на территории детских оздоровительных лагерей.