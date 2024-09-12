Эксперт оценил развитие транспортной сферы в Башкирии

Эксперт Рустам Баязитов, председатель Общественного совета при Минтрансе Башкирии, прокомментировал ГорОбзор.ру достижения команды главы.
«С приходом Радия Хабирова появилась командная работа, появились четкие цели и задачи. Существенно вырос дорожный фонд в Башкирии — не будем лукавить, все начинается с денег. Много пришло федеральных денег — это заслуга команды, принести инвестиции в республику непросто. Последние годы можно смело назвать годами инфраструктурных проектов. Наконец завершили Восточный выезд, который десятилетиями висел в воздухе. Его необходимость и удобство горожане уже сами почувствовали».
Одно из главных достижений — обновления в сфере общественного транспорта. По словам специалиста, за последние годы Башкирия закупила много крупных автобусов высокого экологического класса. Они, помимо прочего, комфортны для маломобильных граждан.
«Очень эффективно работает транспортная карта “Алга”. Решен вопрос вывода денег, которые были, скажем так, в серой зоне: это и налогообложение, и пассажирские перевозки. Белые платежи нам четко показывают картину транзакций, и мы благодаря этому можем выстраивать расписание», — отметил спикер.
Нельзя не подчеркнуть, что за годы работы команды Радия Хабирова в два раза снизилась статистика смертей в ДТП, как и очагов аварий. Этого удалось достичь в том числе благодаря внедрению технологий: увеличению количества камер фото- и видеофиксации.
В заключение Рустам Баязитов отметил перспективность проектов, которые запланированы командой или уже находятся в работе.
«Южные ворота — очень перспективное направление. И реконструкция улицы Пугачева, и строительство новой улицы Генерала Рыленко, которая разгрузит многие перекрестки. Строительство трассы М-12 — это существенно сдвинет акценты в пользу республики Башкортостан в части ускорения транспортного сообщения с Москвой. Можно будет спокойно за один день доехать до Москвы — я уже на себе это почувствовал. <…> При смене команды могла бы быть определенная стагнация, потому что меняются предпочтения, вектор развития. Поэтому пожелания такие: чтобы темпы не снижались, а только двигались и двигались», — заключил Рустам Баязитов.