Эксперт оценил развитие транспортной сферы в Башкирии

«Южные ворота — очень перспективное направление. И реконструкция улицы Пугачева, и строительство новой улицы Генерала Рыленко, которая разгрузит многие перекрестки. Строительство трассы М-12 — это существенно сдвинет акценты в пользу республики Башкортостан в части ускорения транспортного сообщения с Москвой. Можно будет спокойно за один день доехать до Москвы — я уже на себе это почувствовал. <…> При смене команды могла бы быть определенная стагнация, потому что меняются предпочтения, вектор развития. Поэтому пожелания такие: чтобы темпы не снижались, а только двигались и двигались», — заключил Рустам Баязитов.