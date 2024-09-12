«Так и не вышел из комы»: скончался заслуженный тренер РСФСР, которого из-за храпа забил стулом сосед по палате

Скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев. 79-летний мужчина не смог выйти из двухнедельной комы, в которую впал после того, как его забил стулом сосед по палате. Это случилось 30 августа в больнице Серова. Тогда об инциденте рассказал в своем telegram-канале серебряный призер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов.
— У Григория Григорьевича ампутированы пальцы на ногах из-за начавшейся гангрены. Операция прошла успешно. Но, видимо, ночью ему было не по себе, храпел и мешал соседу по палате. Этот 85-летний мужчина взял стул и ударил Григория Георгиевича по голове, — писал Никита Щитов.
После случившегося полиция начала проверку. Григорий Савельев оказался в коме в реанимации. Почти две недели врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти так и не смогли. 12 сентября в 10:00 его сердце остановилось.
— Муж так и не вышел из комы, не смог выкарабкаться. Позавчера поднялась к травматологу, он мне сказал, что надежды больше никакой нет, операцию делать нельзя, потому что возраст большой, он бы все равно не выдержал, — рассказала «КП-Екатеринбург» жена Григория Савельева Надежда.
Она также рассказала, что после похорон собирается добиться, чтобы обидчик ее мужа был наказан.
— Такое сотворить — это бесчеловечно. Еще дурачком прикидывался, сказал следствию, что не понял, как у него стул в руках оказался, но следователь сказала, что его будут проверять на вменяемость, — добавила Надежда.
Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых также подтвердил «КП-Екатеринбург» информацию о смерти пациента в больнице Серова.
— К большому сожалению, это правда. Сотрудниками полиции территориального ОВД назначена судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет принято обоснованное решение. В случае если специалисты установят, что смерть человека наступила от полученных ранее травм в палате, тогда собранные по данному факту материалы представителей МВД направят для дальнейшего разбирательства в органы районного СКР, — отметил полковник Горелых.
Григорий Савельев родился 9 мая 1945 года в подмосковном Быково. За свою карьеру он воспитал немало спортсменов из хоккейного клуба «Крылья Советов». Он тренировал таких игроков, как Олег Браташ «Лучший вратарь СССР — 1989», Павел Кадыков и Игорь Расько (чемпионы Европы среди юниоров — 1984).