«Так и не вышел из комы»: скончался заслуженный тренер РСФСР, которого из-за храпа забил стулом сосед по палате

— Муж так и не вышел из комы, не смог выкарабкаться. Позавчера поднялась к травматологу, он мне сказал, что надежды больше никакой нет, операцию делать нельзя, потому что возраст большой, он бы все равно не выдержал, — рассказала «КП-Екатеринбург» жена Григория Савельева Надежда.