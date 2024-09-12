Таможенники нашли почти 300 нарушений за лето в аэропорту Иркутска

За лето в аэропорту Иркутска таможенники выявили множественные нарушения, которые совершают пассажиры. Завели 228 дел об административных правонарушениях за то, что не соблюдали правила при перевозе заграницу товаров или денег. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.