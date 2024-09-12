Таможенники нашли почти 300 нарушений за лето в аэропорту Иркутска

За лето в аэропорту Иркутска таможенники выявили множественные нарушения, которые совершают пассажиры. Завели 228 дел об административных правонарушениях за то, что не соблюдали правила при перевозе заграницу товаров или денег. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.
— Наиболее часто авиапассажиры нарушали таможенные правила в части запретов и ограничений. Это табачная и алкогольная продукция, перемещаемая сверх установленной нормы, холодное оружие и товары растительного и животного происхождения, которые перевозят без фабричной упаковки и подтверждающих документов. За это завели 183 административных дела. Нарушители выплатили штрафы, а товары пришлось изъять, — отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Александр Ивлев.
Так за три месяца пытались вывезти более 90 килограммов некурительного табачного изделия, 6,5 тысячи сигарет. Пресекли провоз семи ножей, электрошокера и кастета, все это пытались спрятать среди личных вещей. Два ножа признали холодным оружием.
В 14 случаях люди для продажи пытались провезти таблетки, майнинговое оборудование, товары для работы парикмахера и многое другое. Вовремя заметили то, что в девяти случаях пытались незаконно вывезти деньги. В общей сложности иъяли около двух миллионов рублей.
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