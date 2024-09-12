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В УФАС приостановили тендер на благоустройство около Дворца спорта в Ростове

В Ростове по жалобе приостановили конкурс на проведение благоустройства около Дворца спорта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону временно приостановили конкурс на проведение благоустройства территории около Дворца спорта. Это решение было принято в УФАС после жалобы.

Как выяснилось, в антимонопольную службу обратился индивидуальный предприниматель из Краснодарского края. Бизнесмен заявил претензии к формуле оценки заявок.

— Указанный порядок оценки позволяет исключить большое количество участников, имеющих средний опыт работы и дает преимущество очень крупным участникам рынка, — пояснил предприниматель.

Напомним, заказчиком в рамках тендера выступает спортивная школа имени Виктора Понедельника. Конкурс проводился с августа 2024 года, 11 сентября должны были определить исполнителя работ. Начальная стоимость контракта составляет 190,4 млн рублей.