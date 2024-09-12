Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards

Таким образом звезда получила свою 30-ю награду VMA, сравнявшись с Бейонсе, которая 25 раз становилась победительницей как сольная исполнительница и четыре раза в сотрудничестве с Destiny’s Child и JAY-Z. Самый титулованный мужчина-музыкант в истории премии — Эминем с 14-ю статуэтками, уточняет CBS News.