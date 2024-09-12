Портреты казаков-участников СВО передали музею ЮВО в Ростове-на-Дону

Также в церемонии приняли участие герои полотен — казаки Донецкого округа Олег Артюхов и Евгений Универсал, казак Ростовского округа Денис Бабенко. Эти бойцы ранее были удостоены государственных и ведомственных наград, во время передачи портретов их также отметили войсковыми медалями «За особые заслуги».