Портреты казаков-участников СВО передали музею ЮВО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону военно-историческому залу Дома офицеров ЮВО передали портреты казаков, отличившихся в ходе специальной операции. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Документы о передаче портретов подписали заместитель губернатора, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, Заслуженный художник России Рафаэль Лукьянов и заведующий военно-историческим залом Дома офицеров ЮВО Сергей Сторчак.
Также в церемонии приняли участие герои полотен — казаки Донецкого округа Олег Артюхов и Евгений Универсал, казак Ростовского округа Денис Бабенко. Эти бойцы ранее были удостоены государственных и ведомственных наград, во время передачи портретов их также отметили войсковыми медалями «За особые заслуги».
Кроме того, войсковой медалью «Участник специальной военной операции» наградили бойца 17-го Донского казачьего полка Андрея Мухина — проводника воинов-овчарок Сармата, погибшего на поле боя на харьковском направлении, и Черкеса.
— Около 2,5 тысячи казаков Всевеликого войска Донского приняли участие в спецоперации или сейчас выполняют боевые задачи, — отметил Сергей Бодряков.
Добавим, передача портретов — первый этап совместного благотворительного творческого проекта Всевеликого войска Донского и мастерской военных художников донской столицы.