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Сергей Шелест: в Омске продолжается расселение горожан из аварийного и ветхого жилья

До конца недели восемнадцать семей получат ключи от новых квартир.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе расселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня были переданы ключи от четырнадцати квартир в новостройке по адресу улица 5-я Кировская, 176.

Всего по плану до конца этой недели ключи от новых квартир получат восемнадцать семей. Часть из них въедут в дом на улице Леонида Маслова, который был построен в этом году.

«Покупка квартир проводилась в рамках реализации VI этапа региональной адресной программы Омской области за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города», — рассказал Сергей Шелест.

В новые квартиры переедут жители аварийных домов, проживающих по улицам: Долгирева, 2-я Тепловозная, 2-я и 7-я Кировская, улица Сурикова, Трактовая, улица 10 лет Октября, Владивостокская, 1-я Поселковая и Косенкова.