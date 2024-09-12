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В Светлогорск вернули солнечные часы «Зодиак»

Завершаются работы по устройству эстакадной части набережной в Светлогорске: подрядчик представил отреставрированные солнечные часы «Зодиак».

Источник: Янтарный край

Строительство и реконструкция берегозащитных сооружений в Калининградской области осуществляется в рамках госпрограммы с привлечением средств федерального бюджета. Предусматривается создание системы из волноломов и бун из лиственницы для намыва песчаных пляжей. В настоящее время выполнен волнолом № 16, который уже функционирует.

Подрядчик применяет комбинированный способ строительства волноломов с использованием наземной техники и морских судов. Завершающим этапом строительства станет намыв искусственного песчаного пляжа до 70 метров в 2027 году.

Реконструкция набережной находится в высокой стадии готовности, планируется ввод в эксплуатацию в следующем году.