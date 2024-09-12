В Светлогорск вернули солнечные часы «Зодиак»

Строительство и реконструкция берегозащитных сооружений в Калининградской области осуществляется в рамках госпрограммы с привлечением средств федерального бюджета. Предусматривается создание системы из волноломов и бун из лиственницы для намыва песчаных пляжей. В настоящее время выполнен волнолом № 16, который уже функционирует.
Подрядчик применяет комбинированный способ строительства волноломов с использованием наземной техники и морских судов. Завершающим этапом строительства станет намыв искусственного песчаного пляжа до 70 метров в 2027 году.
Реконструкция набережной находится в высокой стадии готовности, планируется ввод в эксплуатацию в следующем году.