В Светлогорск вернули солнечные часы «Зодиак»

Строительство и реконструкция берегозащитных сооружений в Калининградской области осуществляется в рамках госпрограммы с привлечением средств федерального бюджета. Предусматривается создание системы из волноломов и бун из лиственницы для намыва песчаных пляжей. В настоящее время выполнен волнолом № 16, который уже функционирует.