Эксперт МИСИС Ефимов: следующий глобальный компьютерный сбой возможен в 2038 году

«В системах с 16-битными знаковыми (когда запоминается отрицательное или положительное число) числами переполнение происходит через 32,768 дней (2 в 15 степени, так как первый знак используется для хранения знака), что приводит к отрицательным значениям. Например, в некоторых системах это вызвало сбои 18 сентября 1989 года, когда отрицательные значения дней вызвали ошибки. Аналогично, 16-битные беззнаковые (то есть 2 в 16 степени, так как первый знак также используется для хранения числа) переменные могут переполняться через 65,536 дней, что приведет к обнулению значений», — объясняет Даниил Ефимов.