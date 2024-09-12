Как связаны Егор Летов, КГБ и самое известное советское общество антисемитов-монархистов НПФ «Память»

«С точки зрения абстрактной фантастики это почетное дело… Думаю, народ достоин сам избрать своего вождя. Ему подсказывать не надо. Человек славен поступками и делами. Говорить можно что угодно, и дойти до оскорблений… до убийства друг друга. Наша задача победить разумом», — говорил сам Васильев в интервью телепередаче «Взгляд».