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Из Волгоградской области выдворили в Азию 41 мигранта

Приставы за десять дней сентября выдворили из Волгоградской области 41 иностранца.

Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, содействие в исполнении судебных решений по выдворению иностранцев за пределы РФ оказывали полицейские и представители узбекской общины в Волгоградской области.

Всех иностранцев признали виновными по ст. 18.8. КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Исполнения решения суда они дожидались в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду.

— После приобретения для них проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу России. Там уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других государств были переданы пограничным органам, — уточнили в ГУ ФССП России по региону.

Всего с начала года из Волгоградской области было выдворено 526 иностранцев.