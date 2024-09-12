Из Волгоградской области выдворили в Азию 41 мигранта

— После приобретения для них проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу России. Там уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других государств были переданы пограничным органам, — уточнили в ГУ ФССП России по региону.