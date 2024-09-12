Средняя стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области превысила 72 рубля

В Ростовской области в период с 2 по 9 сентября 2024 года продолжился медленный рост цен на разные виды горючего. Об этом информирует Росстат.
Средняя стоимость бензина в целом по региону 9 сентября составила 59,18 рубля, неделей ранее было 59,08 рубля.
Цены по отдельным маркам:
АИ-92: 2 сентября — 53,58 рубля, 9 сентября — 53,64 рубля;
АИ-95: 2 сентября — 59,96 рубля, 9 сентября — 60,02 рубля;
АИ-98 и выше: 2 сентября — 71,83 рубля, 9 сентября — 72,13 рубля;
Дизельное топливо: 2 сентября — 62,80 рубля, 9 сентября — 62,82 рубля;
Добавим, 9 сентября общая цена за бензин по ЮФО сложилась на уровне в 60,10 рубля, за дизель — 64,50 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,36 и 66,86 рубля соответственно.