Омичам рассказали, когда запустят новые троллейбусные маршруты до «Меги»

Сегодня, 12 сентября, в горсовете состоялось заседание комитета по вопросам экономического развития, на котором исполняющий обязанности главы депстроя Александр Маер рассказал, как движется реконструкция бульвара Архитекторов. Открыть дорогу и запустить по ней движение планируют в этом году. С запуском новых троллейбусных маршрутов по Левобережью и возвращением на привычные пути следования троллейбусов № 7 и 16 не все однозначно. Как рассказал на заседании комитета Александр Маер, поиск подрядчика для выполнения работ по обустройству контактной сети планируется только в следующем году, а сдать объект собираются в августе 2025 года.