Омичам рассказали, когда запустят новые троллейбусные маршруты до «Меги»

Сегодня, 12 сентября, в горсовете состоялось заседание комитета по вопросам экономического развития, на котором исполняющий обязанности главы депстроя Александр Маер рассказал, как движется реконструкция бульвара Архитекторов. Открыть дорогу и запустить по ней движение планируют в этом году. С запуском новых троллейбусных маршрутов по Левобережью и возвращением на привычные пути следования троллейбусов № 7 и 16 не все однозначно. Как рассказал на заседании комитета Александр Маер, поиск подрядчика для выполнения работ по обустройству контактной сети планируется только в следующем году, а сдать объект собираются в августе 2025 года.
Как рассказали порталу Om1.ru в мэрии, сейчас департаменты транспорта, строительства и подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов прорабатывают возможность обустройства участка контактной сети на бульваре от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Это позволит вернуть троллейбусы на этот участок и далее по маршруту на Ленинградский мост в этом году.
Что касается запуска трёх новых троллейбусных маршрутов по Левобережью, которые будут курсировать в том числе по улице Крупской, бульвару Архитекторов и до ТЦ «Мега», то здесь нужно учесть сроки реконструкции депо по улице Ватутина и строительство дороги по улице Дергачёва.
«До конца 2024 года подрядчик планирует завершить подготовку проекта реконструкции депо и отправить её на государственную экспертизу. При этом в связи с сокращением лимита федерального финансирования и перераспределением средств бюджетного кредита работы на объекте осуществляются за счёт инфраструктурного кредита, сроки реконструкции депо продлены до конца 2025 года», — рассказали в мэрии.