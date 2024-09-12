Сергей Елистратов вновь возглавил Осокинское сельское поселение Омской области

Примечательно, что всего лишь вчера прокуратура Калачинского района объявила о его отставке за утрату доверия. В результате проведенной проверки было установлено, что глава села приобрёл ценные бумаги четырёх компаний, зарегистрированных за пределами России, что нарушает антикоррупционное законодательство.