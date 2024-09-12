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Башкирия — один из лучших регионов России по охране труда

Башкирия — один из лучших регионов России по охране труда.

Источник: Башинформ

«Сегодня из рук министра труда России Антона Котякова получила диплом и статуэтку за третье место в номинации “Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда”, — сообщила министр семьи, труда и соцзащиты РБ Ленара Иванова. — Мы старались! Большое спасибо команде министерства семьи, труда и соцзащиты населения, всем нашим партнерам-коллегам: Госинспекции труда, Социальному фонду, Роспотребнадзору, Федерации профсоюзов, всем отраслевым ведомствам и, конечно, работодателям за совместную слаженную работу!

В прошлом году мы были первыми. Конкуренция зашкаливает. Стараемся активнее".

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