Купели, расписание и фуд-траки вместо мангалов: Как изменилась жизнь знаменитых Голубых озер

Отметим, места для официального купания выбирали не просто так. Для этого специалисты Института развития городов Татарстана, ответственные за проект, долго советовались с учеными, в том числе и экологами. Сделано было так, чтобы купающиеся не вредили дну озер и находящемуся там уникальному илу. Ввели там и свое расписание. Летом можно окунуться с 5.00 до 22.00, а сентября по апрель — с 8.00 до 18.00. Такие же правила действуют и на вход на особо охраняемую природную территорию. За нарушение положен штраф до 3 тысяч рублей, но по первому разу можно отделаться и простым предупреждением с профилактической беседой. Это расписание, кстати, тоже высчитывали вместе с экологами. Главный приоритет — чтобы природы могла отдыхать и восстанавливаться после посещения людей.