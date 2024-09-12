Купели, расписание и фуд-траки вместо мангалов: Как изменилась жизнь знаменитых Голубых озер

Идущее с 2020 года благоустройство водоемов природного заказника с приставкой «эко» и финансированием почти в 400 миллионов рублей должно вот-вот закончиться. Но уже сейчас можно оценить масштаб проделанной работы и понять, чего ждать туристам, собравшимся туда.
Менее часа в пути от центра Казани — и вы в знаменитом, можно сказать сакральном для горожан месте — на Голубых озерах. Незамерзающая даже зимой вода уникального цвета. Ее температуры практически постоянна и равна +4 градусам. С каждым годом его посещает все больше дайверов и простых туристов. Ну как тут отказаться от соблазна подъехать к такой красоте поближе на машине и поставить на берегу мангал. Отсюда постоянное столпотворение, кострища и, конечно, массовые купания. Поверьте, не только моржей. Напомним, температура воды там совсем не летняя, даже если вокруг царит изнуряющая жара.
Все перечисленное называется антропогенным фактором, то есть влиянием жизнедеятельности людей на первозданную природу. Мусор, стекающие в воду нефтепродукты от машин, повреждения береговой линии, согласитесь, недопустимая вещь в заповеднике. А эти озера как раз и являются ими: Большое, Малое и Проточное.
Можно было взять и запретить туда проход, проезд и подплыв назойливых посетителей. Но местные власти решили оставить Голубые озера доступными и одновременно их защитить.
КУПАНИЕ.
Теперь всё. Купание непосредственно в самих озерах запрещено. Для этого создали специальные места в протоках, куда попадает вода из них. При этом посетителей, желающих окунуться, не лишили того самого волшебного голубого, а временами и лазурного цвета. Мало того, добавили разумного комфорта. Оборудовали купели раздевалками и туалетами, поставили специальные ведра для обливания холодной водой. Всего соорудили пять таких купелей: по две у Большого и Малого озер, а также одну у Проточного.
Отметим, места для официального купания выбирали не просто так. Для этого специалисты Института развития городов Татарстана, ответственные за проект, долго советовались с учеными, в том числе и экологами. Сделано было так, чтобы купающиеся не вредили дну озер и находящемуся там уникальному илу. Ввели там и свое расписание. Летом можно окунуться с 5.00 до 22.00, а сентября по апрель — с 8.00 до 18.00. Такие же правила действуют и на вход на особо охраняемую природную территорию. За нарушение положен штраф до 3 тысяч рублей, но по первому разу можно отделаться и простым предупреждением с профилактической беседой. Это расписание, кстати, тоже высчитывали вместе с экологами. Главный приоритет — чтобы природы могла отдыхать и восстанавливаться после посещения людей.
К слову, как только появились купели, специалисты начали наблюдать изменения качества воды в Голубых озерах в положительную сторону. Снизилась концентрация фосфора и азота, чего не было уже много лет.
Исключения во всем этом оставили только на Малом озере для дайверов. Они по запросу будут погружаться туда для проведения научных исследований.
ПИКНИКИ И САПБОРДЫ.
Территорию в самой близи Голубых озер оградили от машин. Стоят шлагбаумы, поодаль организованы парковки. На Малом озере установили «эковорота», которые будут подсчитывать количество посетителей.
В районе Большого озера организовали прокат сапбордов и байдарок, но на них можно рассекать тут только по реке Казанке. Создали зону для лесотерапии. Во время пеших прогулок здесь можно прослушать часовую аудиопрогулку-спектакль. Появился экоцентр, где в том числе проводят тематические мастер-классы. В павильоне находятся кафе и общественные туалеты, а рядом зона для пикника.
К слову о пикниках. О них можно забыть возле Малого озера. Для этого теперь есть специальная сервисная зона, где поставят столы и стулья. Готовой едой посетителей будут фуд-траки.
Однако все сервисы на Голубых озерах заработают только к концу этого года, в том числе и туалеты, а также комната матери и ребенка. Сейчас готовность объектов составляет 70 процентов.
СПРАВКА.
Уникальность экосистемы Голубых озер обусловлена особым гидрологическим режимом — это холодноводные, минеральные (сульфатно-кальциевые) водоемы с высокой прозрачностью, образованные на напорных карстовых источниках. Растворенный в воде сероводород дает озерам характерный аквамариновый оттенок. Минерализация достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния, а донные отложения (ил) имеют бальнеологическую ценность.
С 1972 года Голубые озера имеют статус памятника природы, а в 1994-м стали государственным природным заказником. Впервые же в 1829 году изучением водоемов занялся знаменитый казанский ученый Карл Фукс.