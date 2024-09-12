Электробусов станет больше, а маршруток — меньше: Какие транспортные изменения ждут Нижний Новгород с 13 сентября

С 13 сентября в Нижнем Новгороде изменится порядок работы общественного транспорта. Перемены затронут и нагорную, и заречную части города. Так, например, автозаводский маршрут Э-14 будет курсировать от улицы Киселева и далее по проспекту Октября, улицам Краснодонцев, Плотникова, Раевского и Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова и проспекту Ленина. Электробус Э-12 будет следовать по тому же кольцу, но в обратном направлении. В общей сложности на перечисленные маршруты будет выходить 16 единиц транспорта.
Электробус Э-11 повторит маршрут троллейбуса № 11, который курсировал от метро «Автозаводская» до Плотникова и обратно.
Маршрутка Т-34 начнет работать по госконтракту, ее номер сменится на А-34. Обновленный маршрут пройдет не по Ванеева, а через улицу Бекетова и по проспекту Гагарина. Сами автобусы будут ходить чаще — вместо одного-двух на линии их будет пять. Соответственно, Т-75 и Т-81 станут А-75 и А-81. Маршрутка Т-44 перестанет курсировать, а маршрут А-75 будут выполнять 12 автобусов. Время их ожидания сократится до 10−12 минут, а конечная остановка будет на улице Пермякова. Продление А-32 до улицы Космической должно компенсировать отмененный маршрут.
Перестанут ходить маршрутка Т-13 и автобус А-23А, соединявшие улицу Памирскую с микрорайоном «Красная Этна» и площадью Революции. Вместо них будет курсировать автобус А-88. Его маршрут пройдет по улицам Порт-Артурской, Волочильной, Гвоздильной, Дружбы, Космонавта Комарова, Памирской, Баумана, Голубева, Молитовской, Июльских дней и Литвинова. Регулярно на линию будут выходить по шесть единиц транспорта.
Автобус А-11 будет ходить чаще, а первые рейсы А-2- до аэропорта будут выполняться в 5:00.
Корректировка пригородного маршрута № 273 до Кстова будет отложена до конца месяца.
Со всеми изменениями в движении транспорта Нижегородцы смогут самостоятельно ознакомиться на портале Автоматизированной системы информирования пассажиров (АСИП).
Ранее стало известно, что нижегородский перевозчик может лишиться маршрута А-57, курсирующего до Сормова.