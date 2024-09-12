Электробусов станет больше, а маршруток — меньше: Какие транспортные изменения ждут Нижний Новгород с 13 сентября

Маршрутка Т-34 начнет работать по госконтракту, ее номер сменится на А-34. Обновленный маршрут пройдет не по Ванеева, а через улицу Бекетова и по проспекту Гагарина. Сами автобусы будут ходить чаще — вместо одного-двух на линии их будет пять. Соответственно, Т-75 и Т-81 станут А-75 и А-81. Маршрутка Т-44 перестанет курсировать, а маршрут А-75 будут выполнять 12 автобусов. Время их ожидания сократится до 10−12 минут, а конечная остановка будет на улице Пермякова. Продление А-32 до улицы Космической должно компенсировать отмененный маршрут.