Отопительный сезон начнется в Иркутске 18 сентября

В этом году микрорайон Зеленый впервые подключат к центральной системе теплоснабжения. Для этого проложили 600 метров теплопровода и построили более 4,4 километра теплосетей. А мазутную котельную, к которой был до этого подключен район, закроют. Она не соответствует требованиям.