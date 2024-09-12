Отопительный сезон начнется в Иркутске 18 сентября

В Иркутске планируют с 18 сентября поэтапно подключать отопление. Сначала тепло появится в социальных объектах. По стандартам, отопительный сезон принято начинать после того, как воздух на улице не прогревается выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Основными теплоисточниками в городе является Ново-Иркутская ТЭЦ и 33 котельных. На данный момент к отопительному сезону они готовы на 90%. Специалисты позаботились о том, чтобы никаких аварий не произошло, а также запаслись топливом.
В этом году микрорайон Зеленый впервые подключат к центральной системе теплоснабжения. Для этого проложили 600 метров теплопровода и построили более 4,4 километра теплосетей. А мазутную котельную, к которой был до этого подключен район, закроют. Она не соответствует требованиям.
— Наша основная задача — прохождение отопительного сезона без срывов и аварий. На это сегодня направлены все силы и средства. Ответственным лицам следует строго контролировать график выполнения работ. Каждый должен понимать степень ответственности за возможные чрезвычайные происшествия, которые необходимо предотвращать, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Подрядчики обязаны вовремя выполнять земляные работы и поддерживать порядок. Им, по мере необходимости, будут подвозить нужную технику и оборудование.