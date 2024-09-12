В Казани сотни человек пришли проститься с экс-замначальника танкового училища

В Казани в танковом училище прошла церемония прощания с бывшим замначальника учреждения Валерием Хахиным. Ему было 69 лет.
Попрощаться с ним пришли сотни человек, в том числе близкие и друзья семьи Хахина. В стенах училища прошла церемония отпевания.
Напомним, экс-замначальник Казанского танкового училища был найден убитым в своей квартире в прошлое воскресенье. Тело обнаружила его супруга. На погибшем выявили многочисленные ножевые ранения и серьезные травмы головы.
По подозрению в убийстве был задержан таксист, предварительно знакомый с Хахиным. По версии следствия, между ними возник конфликт.