Член СПЧ Меркачева: Николай Сванидзе тяжело болел, но шел на поправку

Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в грузинской семье, которая оказалась в Москве на фоне репрессий. Оба его деда пострадали от советских властей: один отсидел по доносу за шутку про Иосифа Сталина, второй — был высокопоставленным коммунистом в Тбилиси, и, якобы, личным врагом Лаврентия Берии, и умер на допросе. Бабушка Сванидзе бежала с его маленьким отцом в Москву. Сам Сванидзе вырос убежденным антисоветчиком, говорил, что при СССР «Россия покинула основной путь развития цивилизации», один раз в прямом эфире подрался с другим журналистом из-за спора о Сталине.