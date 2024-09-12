Кендрик Ламар неожиданно выпустил новый сингл Watch The Party Die

В песне рэпер, вероятно, намекает, что его биф с Дриззи еще не закончен: «Только что вывел из себя этого человека, это всем доставит немало хлопот». Кроме того, Ламар упоминает сторонника канадца, подкастера DJ Akademiks. Композицию сопровождает фотография потрепанных кроссовок Air Force 1, что, скорее всего, отсылает к синглу Дрейка Push Ups, высмеивающему размер обуви Кендрика.