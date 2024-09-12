В Калининградской области прогнозируют возвращение летней погоды

В ближайшие дни ожидается перенос прогретых воздушных масс с европейской территории. «Уже с воскресенья можно ожидать очередное повышение дневных температур до летних +23…+25°С по области, а в начале следующей недели и выше! Периферия антициклона снова обеспечит нам сухую и солнечную погоду. Так что шансы того, что метеорологическое лето дотянет до четырёх месяцев (17 сентября), — сильно повышаются», — отмечают авторы канала.