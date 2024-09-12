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В Калининградской области прогнозируют возвращение летней погоды

Температура воздуха вновь поднимется до +25°С.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области прогнозируют возвращение летней погоды. К концу недели в регионе потеплеет до +23…+25°С. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления».

В ближайшие дни ожидается перенос прогретых воздушных масс с европейской территории. «Уже с воскресенья можно ожидать очередное повышение дневных температур до летних +23…+25°С по области, а в начале следующей недели и выше! Периферия антициклона снова обеспечит нам сухую и солнечную погоду. Так что шансы того, что метеорологическое лето дотянет до четырёх месяцев (17 сентября), — сильно повышаются», — отмечают авторы канала.

После устойчивой жары в Калининградскую область пришло похолодание и дожди. Температура воздуха опустилась на несколько градусов. Днём в четверг, 12 сентября, ожидается всего +16…+17°С. В пятницу синоптики прогнозируют потепление до +20°С.