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Омскую область завтра зальет дождями

Утром ожидаются заморозки в приземном слое.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается небольшое потепление до +23 градусов. На протяжении всего дня ожидаются слабые дожди. О том, какая будет погода в Омске 13 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов. В приземном слое местами заморозки в пределах 0…-5 градусов. Местами пройдет слабый дождь. В отдельных участках синоптики прогнозируют туман.

Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Местами ожидаются слабые дожди. Порывы ветра будут в пределах 6−11 м/с.