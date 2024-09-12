Омскую область завтра зальет дождями

Завтра в Омской области ожидается небольшое потепление до +23 градусов. На протяжении всего дня ожидаются слабые дожди. О том, какая будет погода в Омске 13 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов. В приземном слое местами заморозки в пределах 0…-5 градусов. Местами пройдет слабый дождь. В отдельных участках синоптики прогнозируют туман.
Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Местами ожидаются слабые дожди. Порывы ветра будут в пределах 6−11 м/с.