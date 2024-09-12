В Заксобрании обсудили создание новых муниципальных округов в Иркутской области

В Иркутской области продолжается процесс изменения административной формы районов путем объединения их в муниципальные округа. На этот раз с подобными предложениями выступили Заларинский и Балаганский районы — инициатива обсуждалась на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.
В Заларинском районе сейчас 13 сельских и 2 городских поселения — все они находятся в составе муниципального образования с административным центром в поселке Залари. В состав Балаганского района входит семь поселений. Объединение их всех в муниципальный округ позволит более эффективно управлять территориями, распределять ресурсы, повышать качество жизни в поселениях. Свое мнение высказали мэр Заларинского района Владимир Самойлович и исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. Представители муниципалитетов говорят о новых возможностях, которые получают муниципальные округа: увеличение доходов бюджета и участие в большем количестве различных программ, позволяющих привлечь финансирование на развитие территорий. В иркутской области уже имеется опыт подобного объединения: уже созданы Усть-Илимский и Чунский муниципальные округа.
Члены комитета порекомендовали принять соответствующие законопроекты в первом чтении. Кроме того, потребуется внести поправки и в областной закон об административно-территориальном устройстве региона.
Еще один законопроект, рекомендованный к принятию касается расширения перечня категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь — он дополнится участниками СВО и членами их семей. Будет расширен и список случаев, когда такая юридическая помощь может оказываться.
Обсуждалось на заседании и содержание соглашения о сотрудничестве, которое планируется подписать между Заксобранием Приангарья и Народным Советом ДНР: парламентарии двух регионов России будут обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия.