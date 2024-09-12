В Ростове-на-Дону выбрали трех лучших студентов по результатам спецпроекта «Выведи себя в ТОП»

В Ростове-на-Дону завершился спецпроект «Выведи себя в ТОП», который проходил для студентов ростовских вузов. По итогам проекта Сбер выбрал трех лучших студентов города, и скоро их фотографии появятся на билбордах города.
Согласно условиям спецпроекта, который стартовал в сентябре, молодежь из 13 городов России, включая Ростов-на-Дону, смогла принять участие в тестировании. Лучшие участники, которые набрали больше всего баллов, посетили головной офис Юго-Западного банка и его Ростовское отделение.
В рамках встречи студенты смогли увидеть, как выглядит банк изнутри и познакомиться с руководителями направлений.
— Студенчество — непростой, но один из лучших периодов жизни, я хорошо это помню. Я сам окончил три вуза, последнее образование получил уже в довольно зрелом возрасте. Сейчас во многом благодаря банку я продолжаю своё развитие и желаю студентам использовать все возможности для этого. Мы, со своей стороны, готовы оказать разностороннюю поддержку, — обратился с приветственным словом к ребятам управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Победителей проекта помогла выявить игра, которая включала три этапа: мини-квиз по технологиям и истории, решение логических задач и креативная презентация стартапа.
В число лучших вошли студентка 1 курса экономического факультета ЮФУ Настасья Калашникова, студент 4 курса экономического факультета ЮФУ Даниил Нестеренко и студентка 2 курса факультета экономики, управления и права РГУПС Юлия Исаева. Их фотографии скоро появятся на экранах Ростова-на-Дону.
Победителей поздравила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. Она пожелала всем студентам реализации своих планов и новых возможностей по приобретению компетенций.
— Мы с радостью готовы помочь в этом и принять активную молодежь на практику или стажировку по разным направлениям: от AI и IT до работы с клиентами в офисах обслуживания. Это отличная возможность попробовать себя в профессии и сделать первые шаги на карьерном пути, — отметила Мария Прохорова.