В Ростове-на-Дону выбрали трех лучших студентов по результатам спецпроекта «Выведи себя в ТОП»

— Студенчество — непростой, но один из лучших периодов жизни, я хорошо это помню. Я сам окончил три вуза, последнее образование получил уже в довольно зрелом возрасте. Сейчас во многом благодаря банку я продолжаю своё развитие и желаю студентам использовать все возможности для этого. Мы, со своей стороны, готовы оказать разностороннюю поддержку, — обратился с приветственным словом к ребятам управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.