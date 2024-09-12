Учебники по истории региона разработают в Ростовской области за 3,9 млн рублей

В Ростовской области 3,9 млн рублей потратят на разработку учебников по истории региона для 5−7 классов. Сейчас ведется поиск исполнителя, который возьмется за выполнение задачи. Эта информация указана на сайте госзакупок.
Заказчик — областной Институт развития образования — открыл конкурс на проведение работ 11 сентября, заявки будут принимать до 19 сентября 2024 года, тогда же объявят итоги тендера.
По условия контракта, учебники «История нашего края. Ростовская область» должны быть готовы к 9 декабря 2024 года. Наполнение книг будет соответствовать государственным стандартам.
Для публикации используются тексты и иллюстрации, созданные авторскими коллективами. Также предполагается создание электронных форм учебников и методических пособий для учителей.
Весь материал сначала пройдет экспертизу Российской академии наук и организаций, уполномоченных Минпросвещения России. Только после этого приступят к изданию.
— Учебник должен быть разработан в соответствии с концепцией преподавания курса «История России». Не менее 10 часов (первое полугодие, 5-й класс) требуется выделить на изучение модуля «Россия — наш общий дом», — говорится в техническом задании.
Напомним, ранее в школах Ростовской области ввели уроки семьеведения и основ военных знаний.