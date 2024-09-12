В Ростовской области через суд остановили производство молочного фальсификата

В Ростовской области после судебной тяжбы прекратила работу площадка, на которой производился молочный фальсификат. Об этом, ссылаясь на решение Арбитражного суда региона, сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Предприниматель была оштрафована по административной статье, а также в ходе слушаний прекратила осуществление своей деятельности, — рассказали в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, ранее во время проверки площадки были выявлены грубые нарушения ветеринарных требований. В частности, в продукции обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе, содержание которых не допускается.
За эти нарушения предприниматель привлекалась к административной ответственности. Позже подтвердились повторные нарушения, это и стало причиной судебного иска от Россельхознадзора. Теперь потенциально опасную пищу не допустят в детсады, школы и больницы.