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Сквер героев Донбасса в Новосибирске открыли после реконструкции

На территории появились детская и спортивные площадки.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Новосибирска после масштабной реконструкции открыли сквер героев Донбасса. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, на территории установили детскую и спортивные площадки, а также площадки для выгула собак.

— В сквере появились тротуары, велодорожки, дорожки с освещением, скамейки, и даже камеры видеонаблюдения. На территории также высадили растения, убрав при этом старые хаотично разросшиеся деревья, — сообщают власти города.

Благоустроенная зелёная зона занимает 8 гектаров. Ранее на ней не было инфраструктуры — сквер был полон самовольными застройками, например, металлическими гаражами. Работы по реконструкции территории начались в 2021 году.

ЖКХ