Сквер героев Донбасса в Новосибирске открыли после реконструкции

В Октябрьском районе Новосибирска после масштабной реконструкции открыли сквер героев Донбасса. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, на территории установили детскую и спортивные площадки, а также площадки для выгула собак.
— В сквере появились тротуары, велодорожки, дорожки с освещением, скамейки, и даже камеры видеонаблюдения. На территории также высадили растения, убрав при этом старые хаотично разросшиеся деревья, — сообщают власти города.
Благоустроенная зелёная зона занимает 8 гектаров. Ранее на ней не было инфраструктуры — сквер был полон самовольными застройками, например, металлическими гаражами. Работы по реконструкции территории начались в 2021 году.