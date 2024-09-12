Омские дорожники приступили к асфальтированию улицы Тытаря

В Омске дорожники приступили к асфальтированию улицы Тытаря в Ленинском округе. Всего в течение года здесь планируется заасфальтировать восемь участков.
На улице Тытаря дорожникам предстоит заасфальтировать 3,7 тыс. кв.м. покрытия — это второй по протяженности участок в Ленинском округе.
Рабочие перед укладкой нового асфальта отсыпали и уплотнили основания из щебня. Все работы планируется завершить за один день.
В Ленинском округе в частном секторе за этот год планируют заасфальтировать восемь участков — это более 19,5 тыс. кв.м.