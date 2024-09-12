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Синоптики предупредили о похолодании до 20 градусов в Краснодарском крае

На смену жаре придет осенняя погода.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 77% 761 мм рт. ст. +13°

Синоптики сделали прогноз погоды на сентябрь в Краснодарском крае. Стало известно, в какие даты температура пойдет на спад и приблизится к осенней. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

До конца суток 12 сентября в крае ожидается самая жаркая погода +31…+36 градусов. К выходным ситуация изменится. В период с 14 по 15 сентября столбики термометров опустятся до +27…+32 градусов.

— 12—14 сентября ожидается прохождение фронтального раздела через территорию края, в связи с чем местами пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, возможен град, — уточнили в ЦГМС.

На смену летней жаре с новой недели синоптики обещают понижение температуры. 16 сентября воздух прогреется до +23…+28 градусов. До конца месяца по прогнозу Росгидромета средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов.