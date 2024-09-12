Синоптики предупредили о похолодании до 20 градусов в Краснодарском крае

Синоптики сделали прогноз погоды на сентябрь в Краснодарском крае. Стало известно, в какие даты температура пойдет на спад и приблизится к осенней. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).