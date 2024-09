Моррисси заявил, что Джонни Марр препятствует выходу альбома хитов The Smiths

На своем официальном сайте музыкант добавил, что переиздание дебютного сингла The Smiths «Hand In Glove» (1983), делюкс-издание их первой пластинки в честь 40-й годовщины выхода и трек This Charming Man в версии 1992 года на семидюймовом виниле также не увидят свет.