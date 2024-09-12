Автовокзал «Центральный» связал Мариуполь, Ростов-на-Дону и Москву

Автовокзал «Центральный» в Ростове-на-Дону теперь стал промежуточной остановкой для автобусов, курсирующих из Мариуполя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба автовокзала.
Речь идет о двух направлениях:
— с 11 сентября запустили маршрут Мариуполь — Ростов-на-Дону — Москва. Международный автовокзал «Саларьево». Поездки будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из донской столицы в 16:10, прибытие в конечную точку в 9 часов.
— с 12 сентября должны были открыть маршрут Мариуполь — Ростов-на-Дону — Москва. Международный автовокзал «Красногвардейский». Рейсы на этом автобусе запланировали на вторник, четверг и субботу. Отправление из донской столицы в 1:30, прибытие в Москву в 19:30.
Добавим, современные комфортабельные автобусы оснащены кондиционерами, Wi-Fi и USB-зарядками.