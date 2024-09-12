Автовокзал «Центральный» связал Мариуполь, Ростов-на-Дону и Москву

— с 12 сентября должны были открыть маршрут Мариуполь — Ростов-на-Дону — Москва. Международный автовокзал «Красногвардейский». Рейсы на этом автобусе запланировали на вторник, четверг и субботу. Отправление из донской столицы в 1:30, прибытие в Москву в 19:30.