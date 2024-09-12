Жители Башкирии могут увидеть северное сияние

Моделирование последнего выброса плазмы показало, что удар придётся по Земле с вероятностью 99,9%. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара.
По расчётам, буря начнётся около полуночи по уфимскому времени. Пик ожидается в 5−6 часов по Уфе, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. В это время и могут произойти северные сияния. Текущим летом атмосферное явление перестало быть редкостью в небе над Башкирией. Жители видели его уже несколько раз.
Сила бури пока ожидается умеренная: 1−2 по 5-балльной школе или 5−6 по 10-балльной.