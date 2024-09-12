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Михаил Савин возглавил Госавтоинспекцию Казани

Госавтоинспекцию Казани возглавил полковник полиции Михаил Савин. Ранее он занимал должность командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Родился Савин 7 сентября 1974 года в Казани. Свою трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в августе 1994 года с должности старшины группы обеспечения и обслуживания отдела милиции № 2 УВД Вахитовского района г. Казани. В 2004 году окончил Казанский юридический институт. С 2009 по 2012 год возглавлял Вахитовское отделение Госавтоинспекции. С декабря 2012 года работал заместителем командира полка ДПС. В 2017 году был назначен на должность командира полка, история творческого человека в погонах — в репортаже «Татар-информа».