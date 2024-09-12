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Магнитная буря в Самаре задержится до 13 сентября

В Самаре ожидается сильная магнитная буря 13 сентября.

В Самаре местных жителей предупредили о приближении магнитной бури. Она накроет региональную столицу в пятницу, 13 сентября 2024 года, об этом сообщили в сервисе my-calend.ru.

— Сила магнитной бури будет колебаться от 1 до 4 баллов, в этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, слабостью, апатией и резкими скачками артериального давления, — сообщают специалисты сервиса.

В зону риска могут попасть граждане с хроническими заболеваниями, пожилые самарцы и беременные женщины. Местным жителям рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, не перенапрягаться и отказаться от алкоголя и никотина.

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