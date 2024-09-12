В Краснодарском крае летом отдохнули 10,5 млн туристов

Турпоток в летний сезон по сравнению с 2023 годом вырос на 7%. А количество отдыхающих одним днем увеличилось на 10%. Чаще всего туристы выбирали для отдыха Анапу (более 3,1 млн человек), Сочи (2,9 млн) и Геленджик (2,1 млн). В число популярных мест вошли Туапсинский, Ейский и Темрюкский районы и Новороссийск.