В Краснодарском крае летом отдохнули 10,5 млн туристов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 4,5 млн отдыхающих приехали на однодневные экскурсии.
Турпоток в летний сезон по сравнению с 2023 годом вырос на 7%. А количество отдыхающих одним днем увеличилось на 10%. Чаще всего туристы выбирали для отдыха Анапу (более 3,1 млн человек), Сочи (2,9 млн) и Геленджик (2,1 млн). В число популярных мест вошли Туапсинский, Ейский и Темрюкский районы и Новороссийск.
«Впереди бархатный сезон. Рассчитываем, что осенний отдых на кубанских курортах выберут еще несколько миллионов человек», — сказал Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае работает около 11 тысяч отелей, гостиниц и санаториев разных категорий. Максимально средства размещения были заполнены 15 августа — на Черноморском побережье на 95,1% и на Азовском на 88,7%.
С начала 2024 года Краснодарский край принял 14,4 млн отдыхающих.