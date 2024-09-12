В Солнечном построят детский сад необычной формы на 300 мест

Всего детский сад будет иметь три этажа. На террасе третьего этажа учреждения разместиться бельэтаж, а на балконе второго — галерея и эвакуационный выход. Во внутреннем дворе детского сада будут расположены площадь и амфитеатр. Все работы по проекту планируется закончить летом 2026 года.