В Солнечном построят детский сад необычной формы на 300 мест

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный построят детский сад на 300 мест. Главной фишкой стала необычная форма здания. Для строительства учреждения в виде подковы выделили 900 миллионов рублей из областного бюджета.
— Детский сад появится вблизи Губернаторского лицея, во дворе двух жилых домов. В нем будут размещаться 12 групп, включая ясельные. В центральной части здания разместится общественный блок помещений, по бокам от него — детские группы, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Всего детский сад будет иметь три этажа. На террасе третьего этажа учреждения разместиться бельэтаж, а на балконе второго — галерея и эвакуационный выход. Во внутреннем дворе детского сада будут расположены площадь и амфитеатр. Все работы по проекту планируется закончить летом 2026 года.